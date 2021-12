Homem suspeito de estuprar filha de 16 anos é preso em Cosme de Farias

Um homem foi preso na tarde desta quarta-feira, 6, por suspeita de estuprar a filha de 16 anos, no bairro de Cosme de Farias, em Salvador. A ação foi realizada por policiais da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Contra a Criança e o Adolescente (Dercca).

De acordo com a titular da Dercca, Érica Guimarães, a denúncia teria ocorrido no final do mês passado, dia 30 de dezembro, após a garota filmar um dos atos cometidos por seu pai. Familiares da própria vítima também teriam denunciado os abusos que a jovem vinha sofrendo há mais de um ano.

A menina foi examinada para que as lesões corporais pudessem ser avaliadas. O suspeito de estupro já se encontra à disposição da justiça.

