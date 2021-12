Homem surdo e mudo é resgatado após subir em torre elétrica em Salvador

Um homem surdo e mudo, de 45 anos, tentou cometer suicídio subindo em uma torre elétrica, no bairro do Saboeiro, próximo ao Hospital Geral Roberto Santos (HGRS), na noite desta quarta-feira, 15.

A vítima estava em uma altura de aproximadamente 60 metros, quando foi resgatada por integrantes do 3º Grupamento do Bombeiros Militar (GBM/ Iguatemi). Antes do resgate, os militares solicitaram que a Coelba desligasse o sistema de energia.

Cerca de 10 bombeiros participaram da operação, mas apenas dois subiram na torre para tentar convencer o rapaz a não cometer suicídio. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA), a ação durou cerca de 3 horas.

Após o resgate, o homem foi encaminhado para um hospital. Não há informações sobre o estado de saúde dele.

