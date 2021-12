Homem sofre tentativa de homicídio na porta de casa em São Cristóvão

Um homem de 47 anos foi baleado na porta de casa em São Cristóvão no fim da tarde desta sexta-feira, 23. Segundo a Superintendência de Telecomunicações (Stelecom), Daniel Oliveira de Jesus estava lavando um guincho, veículo de sua propriedade, quando foi alvejado por tiros nas duas pernas. A tentativa de homicídio aconteceu na rua Armando Novaes Silveira por volta de 17h30.

Ainda segundo a Stelecom, a vítima vinha sofrendo ameaças por parte de um homem não identificado que morava em um dos apartamentos do prédio que Daniel era dono. As ameaças aconteciam pela falta de pagamento da conta de água e por um corte no sistema de esgoto da propriedade.

Ele e a esposa não confirmaram que os disparos foram efetuados por essa pessoa, mas a 12ª Delegacia de Polícia (Itapuã) vai investigar o caso. Daniel foi socorrido e encaminhado para o Hospital Geral do Estado (HGE), na avenida Vasco da Gama.

adblock ativo