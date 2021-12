Homem sofre tentativa de assalto em shopping

Um homem sofreu tentativa de assalto na tarde desta segunda-feira, 29, em um dos estacionamentos do Shopping Iguatemi, em Salvador. Segundo a 35ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM), a vítima, que não foi identificada, reagiu à abordagem. Não houve feridos.

Ainda de acordo com a PM, a vítima estacionou no estabelecimento comercial para realizar um depósito bancário. Após a ação, ela surpreendeu os assaltantes e conseguiu rendê-los com a arma do crime. Entretanto, os criminosos conseguiram fugir. A assessoria do shopping confirmou o caso e ressaltou que não houve participação dos seguranças.

Em menos de uma semana, esse é o segundo episódio que envolve o Shopping Iguatemi. Na última quarta, 24, o ex-dançarino da banda É Xeke, Patrick Caldeira Brito, de 26 anos, foi baleado no 2º piso do estabelecimento após brigar com um policial civil, que esbarrou em sua namorada.

