Homem sofre lesões múltiplas após cair de barranco em Brotas

Um homem não identificado, foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros (CBMBA) na manhã deste sábado, 02, após sofrer uma queda na rua Teotônio Vilela, localizada no bairro de Brotas, em Salvador.

Segundo informações do CBMBA, a vítima, que teria caído de um barranco que fica atrás de um prédio residencial, foi socorrida pela equipe de Busca e Salvamento do 3°GBM - Iguatemi, sendo depois conduzida pelos bombeiros militares do SALVAR ao Hospital Geral do Estado.

O homem teve os sinais vitais avaliados no local, mas estava inconsciente. Há suspeita é de que a queda tenha causado múltiplas lesões.

Homem foi imobilizado no local, mas ficou inconsciente

