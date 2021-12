Homem serra algemas e foge do Hospital Geral do Estado

Diego Ribeiro de Jesus, o Bruxo ou Homem Aranha, fugiu do Hospital Geral do Estado (HGE), na madrugada desta quarta-feira, 2, após serrar as algemas.

Ele estava sob custódia desde o dia 24 de novembro, quando foi baleado em confronto com investigadores do Jaguar 2 da Delegacia de Repressão à Furtos e Roubos de Veículos, em Brotas.

Bruxo dirigia uma caminhonete Chevrolet S10 roubada e resistiu à prisão. Segundo Getúlio Barbosa, coordenador do Serviço de Investigação da DRFRV, o suspeito afirmou que o carro seria entregue a um homem conhecido como Cristiano ou Dignou, que seria líder da Facção Bonde do Maluco.

