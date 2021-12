Homem sem CNH é flagrado dirigindo caminhão em péssimo estado de conservação em Águas Claras

Um homem que não possuía CNH foi flagrado na tarde desta segunda-feira, 5, dirigindo um caminhão em péssimo estado de conservação e levando uma carga de 18 toneladas de areia, na BR-324, na altura do bairro de Águas Claras.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), durante as verificações, foi identificado que a barra estabilizadora do veículo quebrada. O equipamento tem a função de manter a aderência das rodas do veículo na via, além de reduzir a inclinação da carroceria durante as curvas. Segundo a polícia, a falta aumenta o risco de acidentes.

