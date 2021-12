Homem se rende 4h após ameaçar explodir prédio da Unijorge

Um homem identificado como Frank Oliveira da Costa se entregou após ameaçar explodir o Centro Universitário Jorge Amado (Unijorge), na tarde deste domingo, 24. No local seria realizada a primeira fase do Exame da Ordem dos Advogados do Brasil, organizada pela Fundação Getúlio Vargas. A prova foi suspensa na capital baiana. Cerca de 3 mil candidatos fariam a avaliação.

A ocorrência, que durou quatro horas, envolveu agentes federais, policiais do Bope e equipes do Samu e do Corpo de Bombeiros. A Secretaria de Segurança Pública do Estado (SSP) disse que o fato foi um ato isolado e descartou qualquer relação com terrorismo.

Segundo o major Raimundo Assemany, o rapaz estava com um cinturão com balas de gengibre colado ao corpo para simular bombas. Frank Oliveira foi levado para o Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco).

Sala 711

O homem ficou isolado no 7 andar do prédio, onde policiais federais e do Bope negociavam a rendição do suspeito. O prédio foi todo evacuado.

Informações iniciais apontam que Frank é formado em direito e estaria fazendo a prova na sala 711 da instituição, quando, por volta das 12h40, momentos antes do início da avaliação, teria comentado que estava com explosivos na cintura e que iria explodir o estabelecimento.

Os estudantes Guilherme Alves, 22 anos, e Fernanda, 23 anos, que foram à Unijorge fazer a prova, falaram sobre a situação no local. Ouça: <AUDIO ID=1653482/><AUDIO ID=1653483/>



Pânico e correria

O advogado Carlito Costa, 22 anos, que foi acompanhar um amigo que ia fazer a prova, disse que estava na escada quando ouviu os gritos de pânico dos estudantes. "Teve muita corrreria, gente dizendo que tinha um homem-bomba na faculdade. Muita gente caindo, passando mal", disse.

Ainda segundo Carlito, a polícia orientou que todos fossem para o estacionamento da instituição.

Vídeo mostra momento de correria dos candidatos

Vídeo mostra pessoas que fariam a prova da OAB correndo após homem ameaçar explodir a Unijorge, na avenida Paralela. Saiba mais no #PortalATARDE | www.atarde.com.br | #Unijorge #Salvador #HomemBomba #ATARDE #JornalATARDE Um vídeo publicado por Jornal A TARDE (@jornalatarde) em Jul 24, 2016 às 10:55 PDT

Prova cancelada

O advogado da Fundação Getúlio Vargas, Elimar Melo, informou que a prova foi cancelada na capital, mas confirmou que o exame ocorre normalmente nos demais estados do País. Elimar contou como o suspeito anunciou que estava com uma bomba.

"A situação foi que um candidato adentrou a sala de aplicação de prova, às 12h40, por sinal, antes da aplicação da prova. Ele informou que estava com o artefato e que iria explodir o local. Houve um certo pânico a princípio", disse.

Ele contou que a situação foi controlada por policiais que estavam no local, que orientaram os candidatos a deixarem as salas e irem para o estacionamento da instituição.

Bope em ação

A SSP emitiu nota informando o desfecho da operação. Leia a íntegra da nota:

"Após cerca de quatro horas de negociações, policiais do Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE) conseguiram a rendição de Frank Oliveira da Costa. No início da tarde deste domingo (24), durante a realização da prova da Ordem dos Advogados do Brasil, ele ameaçou detonar uma bomba no campus Paralela da Unijorge, onde a prova seria realizada. Ninguém ficou ferido.

De acordo com o comandante do BOPE, tenente coronel Paulo Coutinho, não foram encontrados artefatos explosivos ou armas de fogo com Frank. Após passar por atendimento médico, ele será encaminhado ao Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco), onde será ouvido.

Informações preliminares dão conta de que o caso se trata de um fato isolado, sem conexões com terrorismo.

O caso também foi acompanhado por equipes especializadas no Centro Integrado de Comando e Controle, instalado no Centro de Operações e Inteligência. Também participaram da ação policial representantes da Polícia Federal e do Corpo de Bombeiros".

O clima foi de tensão e pânico

Na correria, sapato e outros pertences foram deixados no caminho (Ana Paula Santos | Ag. A TARDE)



Veja cenas gravadas por uma testemunha que foi fazer a prova neste domingo

<GALERIA ID=20623/>

