Homem se irrita com atendimento e agride guarda de hospital

Um homem que acompanhava um paciente no Hospital Ernesto Simões no Pau Miúdo, em Salvador, se irritou com o atendimento da unidade médica e agrediu um vigilante na noite deste domingo, 24.



De acordo com a Superintendência de Telecomunicações das Polícias Civil e Militar (Stelecom), o caso aconteceu por volta das 19h30. O rapaz, que não teve o nome divulgado, quebrou equipamentos no local e o funcionário do hospital tentou impedi-lo, mas acabou sendo agredido.



Policias militares foram até o local e encaminharam o autor da agressão para a Central de Flagrantes, na região do Iguatemi.

Em nota, a Secretaria da Saúde do Estado (Sasab) informou que a confusão aconteceu depois que o paciente Jorge Teles dos Santos, de 23 anos, chegou sem vida no hospital, tendo sido encaminhado à sala vermelha.

"A família chegou e foi comunicada do óbito e que somente uma pessoa poderia entrar na sala vermelha, fato que não foi acatado e então houve a agressão aos profissionais", completou a Sesab no comunicado. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.

adblock ativo