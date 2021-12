Homem se acorrenta em árvore em protesto na Barra

Um homem se acorrentou em uma árvore nesta terça-feira, 3, em protesto pelo corte das plantas no Porto da Barra, em Salvador. De acordo com o manifestante, que não quis se identificar, duas árvores foram derrubadas no local nesta segunda, 2. O Porto da Barra passa por processo de revitalização.

"Já derrubaram duas e vão derrubar mais duas. Então, estou fazendo meu protesto pacífico para evitar isso, porque a cidade é minha casa e as árvores da cidade são as árvores do meu jardim", diz o homem, que subiu em uma planta que fica em frente ao Instituto Mauá, onde se acorrentou.

A assessoria de imprensa da prefeitura informou que a árvore não será derrubada. Em nota oficial, enviada à imprensa nesta terça-feira, 3, a administração municipal afirma que a planta será podada pela Superintendência de Conservação e Obras Públicas (Sucop) para garantia da segurança de pedestres.

Quanto à derrubada de uma planta no mesmo local, a assessoria diz que estava comprometida e começou a tombar durante a troca do calçamento da área. A derrubada teria acontecido apenas pelo estado da planta e não estava prevista no projeto de requalificação.

Procurada, a Odebrecht informou que a prefeitura responde pelas obras realizadas pela empresa no local.

Duas árvores foram cortadas nesta 2ª (Reprodução | Gustavo Menezes Vieira | Facebook)

