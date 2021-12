Homem rouba veículo de mototaxista e é preso assaltando

Vinte e oito anos no crime, seis inquéritos policiais e várias passagens por roubo, furto e tráfico de drogas. Assim se resume a trajetória criminosa de Edelcimar Alves, de 48, o Maluquinho ou Jura.

Tido pela polícia como um bandido experiente, ele foi detido na quarta-feira, 8, no Pero Vaz, após roubar o aparelho celular de uma mulher, no bairro da Graça.

Maluquinho foi localizado por PMs da 11ª CIPM (Barra), na Avenida Meireles, quando tentava fugir na moto Honda CG preta (LUZ-7138), roubada. O veículo foi roubado por ele, horas antes, na Ladeira do Acupe, em Brotas.

"A moto é de um mototaxista. O rapaz estava parado em frente ao Center Lapa, aí ele pediu uma corrida até Brotas. Quando chegou na Ladeira do Acupe, ele anunciou o assalto", revelou Getúlio Barbosa, coordenador do Serviço de Investigações (SI) da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos (DRFRV).

Conforme Barbosa, além da Graça, Maluquinho também roubou no Corredor da Vitória. Com ele, os policiais apreenderam um revólver calibre 38 com quatro munições. O celular da vítima, um iPhone, foi recuperado.

Carteira de motorista falsa

Ao ser abordado pelos policiais, Maluquinho quis dar uma de esperto e se apresentou como sendo Josafá Ribeiro de Matos. Na delegacia, ele entregou uma carteira de motorista falsa e foi autuado como se fosse Josafá.

Contudo, o que ele não esperava era ser desmascarado por um investigador, momentos antes de ser levado ao Núcleo de Prisão em Flagrantes, onde daria entrada como um réu primário.

"O policial percebeu que a identidade dele tinha um dígito a menos. O número não batia. Quando foi interrogado, ele não teve como negar, assumiu que comprou a carteira [motorista]", contou Barbosa. Segundo ele, Maluqinho também admitiu o roubo da moto.

adblock ativo