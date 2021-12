Homem reage a assalto e é morto em ônibus na Av. San Martin

Se não fosse a paralisação dos ônibus na manhã desta sexta-feira, 15, o porteiro Libânio Trindade dos Santos, 64 anos, já estaria em casa, no bairro de São Caetano, no horário em que foi baleado durante o roubo a um ônibus, na Avenida San Martin, às 10h40.

Como de costume, após mais uma noite de trabalho em um prédio na Pituba, ele pegou um ônibus que fazia a linha Pirajá/Pituba. Mas para sua infelicidade, a poucos metros de casa, dois criminosos cruzaram seu caminho e tentaram roubar sua mochila .

Segundo testemunhas, Libânio reagiu a ação criminosa e foi alvejado no abdômen. Ele foi levado ao Hospital São Jorge, no Largo de Roma, e depois transferido para o Hospital Geral do Estado (HGE), onde passou por cirurgia e, até a noite desta sexta, seguia internado na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI).

Conforme Helder Santana, investigador do Grupo Especial de Repressão a Roubos em Coletivos (Gerrc), os suspeitos pegaram o coletivo em um ponto da San Martin, próximo a loja Comercial Ramos, e logo anuciaram o roubo.

"Eles pegaram os pertences dos passageiros, mas, o senhor se recusou a entregar a mochila. Um deles atirou e depois os dois desceram correndo e entraram em um beco, que dá acesso à Fonte do Capim", informou o policial. A dupla não levou nada da vítima.

O investigador revelou que os suspeitos são dois adolescentes. Até a noite, eles ainda não haviam sido apreendidos.

Nada de valor na mochila

Um sobrinho de seu Libânio, que preferiu não se identificar, afirmou que não acredita que o senhor tenha reagido. "Acho que ele se assustou, não tinha por que ter reagido. Na mochila só tinha a farda. O celular ainda é aqueles antigos, de teclado. Não é nenhum smartphone, analisou o rapaz", conta. Ele disse que ficou sabendo do crime, às 13h, quando ligou para o celular do tio e foi informado por uma assistente social do HGE. "Ele é mais uma vítima da criminalidade de Salvador", lamentou.

Libânio trabalha há mais de 15 anos no Edifício Cidade de Caravelas, na Rua Espírito Santo, é separado e tem filhos.

