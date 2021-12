Homem queimado na Sete Portas morre sete horas depois da companheira

Morreu no Hospital Geral do Estado (HGE), na manhã deste sábado, 27, por volta as 7h10, Caíque Farias de Sá, 23 anos. Ele veio a óbito 7h20 depois da companheira identificada pelo prenome de Raquel, que também não resistiu às queimaduras e faleceu no final da noite desta sexta, 26, na mesma unidade de saúde.

Ambos foram queimados enquanto dormiam ao lado da Cesta do Povo, na rua Cônego Pereira, na Sete Portas, em Salvador.

A morte de Caíque foi registrada, na Superintendência de Telecomunicações (Stelecom), por volta das 11h35 deste sábado.

O casal, ambos em situação de rua, foi queimado na madrugada da última terça-feira, 23, por volta das 3h, supostamente por um outro morador de rua, conhecido pelo apelido de Maluquinho. Ele é o principal suspeito do crime.

Cerca de 12h antes de cometer o crime, Maluquinho teria brigado e ameaçado uma das vítimas, de acordo com as informações registradas no posto da polícia do HGE. A PM suspeita que mais uma pessoa esteja envolvida no crime.

Um dia antes de sofrer a agressão, Caíque contou aos policiais do posto da Polícia Civil do HGE, na avenida Vasco da Gama, que o suspeito teria mexido com uma mulher de prenome Adriana, mas que ele tentou interferir em defesa dela.

Indignado com atitude de Caíque, os dois homens entraram em luta corporal e Maluquinho o ameaçou. Na madrugada de terça, o agressor voltou ao local e ateou fogo no casal.

Policiais da 2ª Companhia Independente da Polícia Militar (2ª CIPM/Barbalho) chegaram a realizar buscas na região, mas nenhum suspeito foi preso no dia. Com as mortes, o caso será investigado pelo Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP).

