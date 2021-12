Homem que vendia peças de motos roubadas pela internet é preso

Um homem que vendia peças de motos roubadas por meio do site OLX foi preso nesta quinta-feira, 18, no bairro de Pero Vaz, em Salvador. Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA), agentes do Esquadrão Águia chegaram até Tiago Barreto Pedreira após ele ser reconhecido por uma vítima, que encontrou peças de sua motocicleta roubada à venda no site.

As equipes realizavam rondas em Santa Mônica, quando a vítima pediu ajuda para localizar o suspeito. O homem foi orientado a marcar com o suposto vendedor em pero Vaz, onde os policiais montaram uma campana.

Ao ser flagrado com as peças roubadas, Tiago teve a prisão anunciada e foi apresentado na Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos (DRFRV), que vai investigar outros integrantes da quadrilha.

"Importante salientar que o criminoso anuncia, pois encontra comprador. Quem adquire esse tipo de material, sem nota fiscal, amplia os roubos e comete o crime de receptação", alertou o comandante do Esquadrão Águia, major André Borges.

