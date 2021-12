Homem que se passava por vendedor ambulante é preso após assaltar ônibus

Um homem foi preso após fingir ser vendedor ambulante, dentro do ônibus Campo Grande x Castelo Branco, na manhã desta quinta-feira, 18, no bairro do Comércio. Com o suspeito foram apreendidos dois celulares e um canivete.

De acordo com a Secretária de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), Leonardo dos Santos Silva, 21 anos, foi autuado por prática de roubo, e ele já possuía passagem pela polícia, pela mesma prática.

O material apreendido foram encaminhados para o Grupo Especial de Repressão a Roubos em Coletivos (Gerrc) da Polícia Civil.

Com Leonardo dos Santos Silva, 21 anos, foi apreendido dois celulares e um canivete

adblock ativo