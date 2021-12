Homem que roubou funcionários do Outubro Rosa é preso na Cidade Baixa

O homem suspeito de roubar cerca de 15 funcionários da unidade móvel do Outubro Rosa foi preso na Cidade Baixa. O crime aconteceu na tarde desta quarta, 25, na Baixa do Bonfim, onde o caminhão estava para realizar atendimentos à população. As vítimas tiveram seus pertences roubados, entre eles celulares e carteiras.

Segundo informações da Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA), Juan Santana Santos estava na Península Itapagipana quando foi localizado por equipes do Grupamento de Ações Rápidas Repressivas Avançadas (Garra), do Esquadrão Águia da Polícia Militar. O suspeito tentou fugir e atirou contra os policiais, mas acabou baleado e foi socorrido para um hospital da região.

Após ser medicado, Juan foi encaminhado para a 3ª Delegacia Territorial (Bonfim), onde vítimas o reconheceram por outras ações criminosas. Com ele, foram apreendidos um revólver calibre 32, quatro cartuchos, dois aparelhos celulares e produtos de roubo.

Boa Vista do Lobato

Outros dois homens foram presos na tarde desta quarta. Matheus Santos do Carmo e Luan Alves Silva de Oliveira foram capturados na Boa Vista do Lobato, no Subúrbio Ferroviário. De acordo com o sargento PM Ednei Rios, a dupla circulava com um ciclomotor em atitude suspeita quando foi abordada. Ambos foram levados para a 29ª Delegacia Territorial (Plataforma).

