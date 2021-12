Homem que ostentava arma nas redes sociais é morto em confronto

Um homem de 24 anos, que ostentava armamento nas redes sociais, morreu após uma troca de tiros com a polícia em São Marcos, na capital baiana. Cássio Rivaldo Araújo Coelho, conhecido como "Panda", chegou a ser socorrido para o Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro, junto com um adolescente de 17 anos, também baleado na ação, mas ambos não resistiram aos ferimentos.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), Cássio é apontado como suspeito de liderar uma organização criminosa na localidade. Ele e um adolescente de 17 anos teriam reagido a abordagem policial realizada nesta terça-feira, 26, na rua Agda Ferreira, fugindo para a rua São Domingos, onde acabaram atingidos.

Ainda segundo o órgão, em um imóvel utilizado pela dupla foram apreendidos uma pistola calibre 380, um revólver calibre 38, munições, cerca de 200 porções de maconha, cocaína e crack, além de balança.

