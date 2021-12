Homem que morreu em acidente participava de festa no mar

O comerciante Pedro Carvalho de Santana, de 37 anos, morto no sábado, 7, em um acidente envolvendo duas motos aquáticas, na região Ribeira, em Salvador, voltava da festa "Estakanagua Elétrico", realizada no Museu Prime Day, enseada do Museu Wanderley de Pinto, em frente ao Oratório de Ilha de Maré, área da Baía de Todos-os-Santos, em Candeias (Grande Salvador).

A informação foi confirmada pelo amigo da vítima, Cristiano Tinoco, 41, à reportagem de A TARDE. Segundo ele, Pedro tinha acabado de sair do local quando o piloto da embarcação "Leos" - identificado pelo prenome Nilson, de acordo com agentes da 3ª Delegacia Territorial (DT/Bonfim) - pediu para ele dar carona a uma das duas mulheres que levava na garupa da moto aquática. Foi quando uma jovem, de prenome Cláudia, passou para a moto de Pedro.

"Eles não se conheciam, mas ele deu carona para Claudia a pedido de Nilson. Agora, não sabemos em que circunstância ocorreu o acidente. Por isso, a família quer que seja feita uma investigação policial", contou o amigo da vítima.

Tinoco disse que Pedro tinha permissão para pilotar e possuía habilitação de Arrais Amador - certificação da Marítima do Brasil para operar embarcações de esporte e/ou recreio, em caráter não profissional. Ele também descarta a possibilidade de o amigo ter ingerido bebida alcoólica, pois estava fazendo uso de antibiótico.

Ele afirmou ainda que a família vai pedir à Polícia Civil que instaure um inquérito para investigar as circunstâncias do acidente, levando em conta que o condutor da embarcação "Leos" fugiu do local sem prestar socorro à vítima.

Pedro era morador do bairro de Caixa d'Água e deixou uma filha de 18 anos. O corpo foi liberado no fim da manhã deste domingo do Instituto Médico Legal (IML) e o enterro foi marcado para 16h30, no Cemitério Campo Santo, na Federação, em Salvador.

Investigação

Segundo informações da assessoria de comunicação da Capitania dos Portos da Bahia (CPBA), esse foi o primeiro acidente envolvendo motos-náuticas em 2015. No ano passado, segundo a nota enviada pela Capitania, houve dois acidentes.

De acordo com a nota, um inquérito para apurar o ocorrido já foi instaurado, com prazo de conclusão para 90 dias. Ainda de acordo com a nota, o condutor que sobreviveu ao acidente já foi identificado e será notificado a prestar esclarecimentos sobre a colisão.

Ainda segundo a nota, ambos os condutores estavam habilitados para pilotar motos-náuticas. A embarcação "Luta e Fé", pilotada por Pedro, está regularmente inscrita na CPBA. Enquanto a outra embarcação, "Leos", registrada em São Paulo, está em processo de transferência para a Bahia.

