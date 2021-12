Homem que matou ex-cunhada na Estação Mussurunga será enterrado hoje

O corpo de Nelson Messias dos Santos, 48 anos, que matou a ex-cunhada na Estação Mussurunga, será enterrado na tarde desta quinta-feira, 19, uma semana depois do ataque que deixou mais dois homens feridos. Inicialmente, o sepultamento no Cemitério Municipal de Periperi, no Subúrbio Ferroviário de Salvador, seria realizado nesta manhã, mas, por conta de problema na documentação, foi adiado para as 15h.

Maria Sônia Batista de Souza, 56 anos, que foi casada com Nelson entre 1985 e 1992, informou à reportagem do Portal A TARDE que o corpo do homem, que nasceu em Aracaju (SE), será liberado momentos antes do sepultamento. O motivo da demora, segundo a mulher, foi porque Nelson não tinha nenhum parente aqui em Salvador.

"Eu tive conhecimento do caso na sexta, 13 (um dia depois do crime), e, quando fui ao Instituto Médico Legal (do Departamento de Polícia Técnica-DPT), o legista não deixou que eu fizesse o reconhecimento do corpo por não ser parente de 1º grau", disse Maria Sônia, que logo depois foi para Aracaju avisar aos familiares do homem.

"Eu viajei na sexta mesmo para avisar pessoalmente à família dele. Retornamos na segunda, 16, e fomos prestar depoimento no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP)", comentou.

Ataque em Mussurunga

No último dia 12 de outubro, Nelson chegou de carro na Estação Mussurunga, com duas facas tipo peixeira, e atacou Jacineide Alves Lima, 42 anos. Na mesma ação, outros dois homens, que tentaram contê-lo, acabaram feridos.

Um deles, Euclides de Oliveira, 47 anos, foi esfaqueado no rosto e na nuca e levado para Hospital Geral do Estado (HGE), na avenida Vasco da Gama, onde passou por cirurgia. O segundo ferido, José Geraldo Nunes Leite, 52 anos, foi cortado em um dos antebraços. Ele também foi internado no HGE.

Logo após matar e ferir as vítimas, Nelson, que tinha sido liberado da prisão dias antes de cometer o crime, deferiu golpes com a faca no próprio pescoço. Ele chegou a ser atendido por socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e por seguranças da CCR Metrô, mas não resistiu.

O caso teria sido motivado por conta de ciúmes, uma vez que Jacineide não ajudou Nelson a reatar o relacionamento com a ex-companheira dele e irmã da vítima, Elenice Alves Lima, com quem estava separado há um mês.

*Sob supervisão do editor Juracy dos Anjos.

