Homem que matou esposa a facadas no Vale dos Lagos é preso

O comerciante Domingos Soares, 44 anos, que matou a facadas a esposa Francileide Souza da Conceição, 26 anos, foi preso na manhã desta segunda-feira, 28. A mulher foi encontrada seminua e ensanguentada por um jovem que voltava da igreja e a ouviu gemer e pedir por socorro, no dia 20 deste mês, no Vale dos Lagos.

De acordo com a delegada Jamila Cidade, titular da 2ª Delegacia de Homicídios (DH/Central), o crime foi motivado por ciúmes. Domingos teria flagrado a companheira, com quem viveu durante dois anos, em um beco na Alameda Oscar Cruz junto com amante.

O suspeito foi flagrado no município de Sítio do Conde, no Litoral Norte, e foi encaminhado ao sistema prisional de Salvador. A faca utilizada no crime ainda não foi localizada.

O caso

Francileide foi levada ao posto de saúde em São Marcos e, de lá, transferida para o HGE, onde não resistiu à cirurgia. Domingos teria fechado o comércio mais cedo no dia do crime; em casa, dois homens disseram que sua esposa o traía no beco. "Ele pegou uma faca grande e saiu atrás dela. E a encontrou no beco com um cara. O rapaz correu quando viu a faca", contou um homem.

Moradores locais disseram que o casal atualmente estava separado. Ainda segundo relatos, ela continuava na casa de Domingos porque não tinha para onde ir e aguardava receber documentos do Colégio Estadual Vale dos Lagos, onde passou para o 3º ano do Ensino Médio, para voltar a morar com a mãe, em Salinas da Margarida.

