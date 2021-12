Homem que matou companheira com facada no pesçoco é preso

Uemerson de Sena, o "Loirinho", de 21 anos, que matou a companheira, Marise Silva Santos, 38, com uma facada no pescoço, no dia 8 de junho do ano passado, no bairro Massaranduba, onde o casal morava, foi conduzido ao Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP), na noite da última terça-feira, 12. O mandado de prisão preventiva foi cumprido pelo delegado Guilherme Machado, titular da 3ª Delegacia de Homicídios (DH/BTS).

Interrogado pelo delegado, Uemerson afirmou ter matado a companheira em legítima defesa. Segundo o titular da DH/BTS, o casal era usuário de crack, mas não tinha passagens pela polícia. "Loirinho" foi autuado por homicídio e encaminhado ao sistema prisional.

