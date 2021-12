Homem que invadiu academia e assaltou alunos é preso em SSA

Edvaldo de Jesus Cerqueira Júnior, que invadiu uma academia de ginástica e roubou celulares de um grupo de alunos no bairro da Boca do Rio, no último dia 27 de março, foi capturado na quarta-feira, 2, em Águas Claras, informou a Polícia Civil.

No momento em que foi abordado, por uma equipe da 9ª Delegacia Territorial (DT/Boca do Rio), Edvaldo portava um revólver calibre 38. Um adolescente de 17 anos, que também participou do crime, foi apreendido com ele e encaminhado à Delegacia para o Adolescente Infrator (DAI).

De acordo com a polícia, os dois foram identificados com a ajuda de imagens do circuito de segurança da academia, que registraram o assalto.

A arma apreendida com Edvaldo, segundo a polícia, é a mesma usada no crime e já foi encaminhada para exames periciais, no Departamento de Polícia Técnica (DPT).

Na delegacia, Edvaldo confessou ter praticado outros assaltos e também roubos de veículos. Na casa dele, em Águas Claras, os policiais encontraram diversos aparelhos celulares e chaves de automóveis. O criminoso não informou o que fez com os veículos.

Cinco alunos da academia já compareceram à delegacia e recuperaram os celulares roubados.

Edvaldo, autuado em flagrante por porte ilegal de arma e indiciado por roubo, foi encaminhado ao Núcleo de Prisão em Flagrante (NPF), no Complexo Penitenciário da Mata Escura.

