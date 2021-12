Homem que incendiou carro da ex é solto e ameaça atual namorada de morte

Após ser solto por causa de um habeas corpus, o homem que ateou fogo ao carro da ex-namorada em Pau da Lima ameaçou a atual companheira de morte. Iuri Alves de Souza, 35 anos, que há 11 dias estava fora da cadeia, também teria agredido a mulher, que não teve a identidade revelada.

Segundo informações da Polícia Civil, a vítima registrou queixa na segunda-feira, 13, na Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam), em Brotas. A expectativa é que Iuri preste depoimento no mesmo local, ainda na tarde desta quarta, 15.

Relembre o caso

Iuri foi preso, no dia 9 de julho, após atear fogo no carro da ex, que é jornalista e prefere não ter o nome divulgado. O crime ocorreu no final de linha do bairro de Pau da Lima, em Salvador. Segundo a Polícia Civil, investigadores da Deam de Periperi localizaram Iuri, que foi autuado em flagrante. Ele já tinha passagens por tráfico de drogas e tentativa de homicídio.

A Justiça impôs medidas protetivas em relação à ex-namorada de Iuri. Segundo o documento, ele deve manter uma distância mínima de 200 metros dela. Além disto, ele está proibido de entrar em contato por qualquer meio de comunicação e de frequentar locais em que saiba da presença dela, principalmente na residência e local de trabalho.

Iuri precisa ainda cumprir outras medidas, como o comparecimento mensal em juízo, recolhimento domiciliar noturno (a partir das 18h) e aos finais de semana, e a proibição de se ausentar da cidade sem autorização do juiz.

