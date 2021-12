Homem que fugiu por banheiro de delegacia é recapturado

Denisval Manaia Correia, que fugiu pelo banheiro do Núcleo de Prisão em Flagrante da Justiça (NPF), localizado na Av. ACM, em Salvador, onde esperava uma audiência de custódia, foi recapturado na quarta-feira, 3, no subúrbio ferroviário. Ele havia sido preso na última terça, 2.

O suspeito foi flagrado por investigadores do Grupo Especial de Repressão a Roubos em Coletivos (Gerrc) em uma região conhecida como Santa Luzia. Segundo a polícia, ele ainda tentou resistir à prisão, mas foi detido e levado para a sede do Geerc, no Complexo Policial da Baixa do Fiscal.

Após ser ouvido pelo delegado, Denisval Manaia foi encaminhado novamente para o NPF.

