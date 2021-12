Homem que ficou 9 dias em esgoto passa bem e recebe alta

O carpinteiro Genivaldo da Silva Souza, 43 anos, que ficou nove dias nas galerias de esgoto de Salvador, recebeu alta nesta terça-feira, 25, do Hospital Geral do Estado (HGE). Inicialmente, foi dito que ele teria que amputar os dois pés por conta de uma infecção, mas a informação foi negada pela Secretaria de Saúde do Estado (Sesab). De acordo com a assessoria do órgão, o procedimento não foi necessário e ele foi liberado.

Genivaldo caiu em um bueiro quando corria para pegar um ônibus na Estação Iguatemi. Ele ficou preso nas galerias e caminhou cerca de 5 km com água na altura do peito, o que dificultou a sua saída do local.

Ele foi resgatado, no domingo, 23, depois que achou um bueiro aberto no Rio Vermelho e gritou pedindo socorro. Uma mulher que passava no local escutou e chamou o Corpo de Bombeiros, que retirou o carpinteiro do local.

