Homem que exibia armas na web é morto em Salvador

Um homem procurado após exibir fotos com armas nas redes sociais foi morto na noite desta terça-feira, 24, após confronto com equipes das Rondas Especiais (Rondesp) Atlântico. Maicon de Jesus Nascimento, 20 anos, chegou a ser atendido no Hospital Geral do Estado (HGE).

Segundo informações da Secretaria de Segurança Pública (SSP), Maicon e outros suspeitos comercializavam drogas na rua São Pedro Nolasco, Santa Cruz, no Nordeste de Amaralina, e, quando localizados, resistiram à prisão atirando. Uma parte do grupo acabou fungindo.

Na ação, foram encontrados uma pistola calibre 9 mm, carregador, 18 pedras de crack, 30 porções de cocaína, 28 trouxas de maconha e R$ 21. O material e outro suspeito apreendido foram encaminhados para o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

adblock ativo