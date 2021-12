Homem que estuprou e matou enteada é morto, diz família da vítima

Um vídeo que cirula nas redes sociais sinaliza que o homem suspeito de violentar sexualmente e matar a enteada de 2 anos, teria sido morto na noite desta segunda-feira, 21.

Segundo informações dos familiares da criança, Edson Neris Barbosa Santos, 27 anos, teria sido torturado e morto por integrantes de uma facção criminosa, e o corpo localizado na Cia-Aeroporto. De acordo com o boletim da Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), um corpo foi encontrado nesta região, mas sem identificação.

No vídeo, é possível ver o homem sendo espancado com pedaços de madeira e sendo ameaçado com uma arma.

adblock ativo