Homem que estuprou e matou criança é condenado a 39 anos de prisão

Foi condenado a 39 anos e nove meses de prisão, em regime fechado, Pedro Damião Cruz Sena, de 45 anos, que estuprou e matou um menino de 6 anos, no dia 14 de julho de 2014. Ele foi sentenciado por homicídio triplamente qualificado – meio cruel, torpeza e impossibilidade de defesa da vítima – pelo Tribunal do Júri. O veretido do júri popular, que aconteceu nesta segunda-feira, 21, no Fórum Ruy Barbosa, em Salvador, foi confirmada pelo Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA).

A tese da acusação foi defendida pelo promotor de Justiça Davi Gallo e acatada pelo Júri, composto por sete pessoas e presidido pelo juiz Álvaro Marques de Freitas Filho.

O crime foi cometido em uma casa na rua Dilson Souza, no bairro de Pernambués, para onde o acusado levou a vítima após um passeio no shopping. Após ser estuprada e morta, a criança teve o corpo carbonizado no local. Na época, vizinhos denunciaram o mau cheiro oriundo da casa, onde foi encontrado o corpo já em estado de decomposição.

Pedro Damião - que era foragido da Justiça de São Paulo, onde respondia por estupro e assassinato de uma criança - foi preso em Itabuna e confessou o crime. Ele foi denunciado pelo Ministério Público do Estado da Bahia (MP-BA) pela morte da criança.

“Foragido da Justiça de São Paulo, onde responde por estupro e assassinato de outra criança, Damião é um pedófilo contumaz. Sua condenação é mais uma vitória na luta contra esse crime covarde”, salientou Davi Gallo.

Pedro era foragido da Justiça de São Paulo e confessou ter matado a criança (Foto: Joá Souza | Ag. A TARDE)

adblock ativo