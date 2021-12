Homem que estava desaparecido foi vítima de latrocínio, diz polícia

Após seis dias de angústias e incertezas, as buscas pelo eletromecânico Uelton Miranda Ferreira, 34 anos, o Fofo, chegou ao fim na manhã da quinta-feira, 23, de forma inesperada e trágica. O corpo dele foi encontrado por pescadores boiando na Praia da Boa Viagem, próximo ao Forte de Monte Serrat, na Cidade Baixa.

O cadáver estava com um ferimento no abdômen, possivelmente feito com uma faca, e tinha duas pedras amarradas ao pescoço e aos pés.

Uelton estava desaparecido desde a noite da sexta-feira passada, 17, quando saiu de casa, na Praça Gramado, no Lobato – no Subúrbio Ferroviário –, para cortar o cabelo em uma barbearia, na localidade Prainha do Lobato, a poucos metros da residência. Ele teria achado o estabelecimento fechado e, antes de retornar para casa, encontrou um amigo conhecido como Zeca e, desde então, não foi mais visto.

Segundo o delegado Nilton Borba, titular da 5ª Delegacia (Periperi), Zeca, o sobrinho dele de prenome Mateus e outro homem conhecido como Roque, são os autores do crime. “Eles o mataram para roubar, compraram 250 caixas de cerveja no cartão da vítima, R$ 4,3 mil”, disse o delegado.

No dia em que sumiu, Fofo conduzia o Honda Civic cinza [FMA-6186], que foi encontrado incendiado, na manhã do sábado, na rua do Ouro, em Pau da Lima - próximo à Av. Gal Costa.

Queimaduras

Durante as investigações, Borba descobriu que Mateus estava internado no Hospital Geral do Estado (HGE) com queimaduras no rosto, tórax e braços. Ele se queimou ao atear fogo no carro de Fofo. Ao ser interrogado, ele revelou ao delegado a dinâmica do crime e entregou os comparsas.

Na tarde desta sexta, 24, Roque e Zeca estiveram na delegacia acompanhados de advogados. Eles foram ouvidos e liberados. Em conversa com a reportagem, os dois negaram participação no crime e afirmaram que Mateus se queimou ao acender uma churrasqueira.

Essa versão foi negada pelo delegado, que solicitou à Justiça a prisão preventiva dos três suspeitos.

Cerca de 700 pessoas foram dar o último adeus a Fofo, no Cemitério Bosque da Paz (Foto: Andrezza Moura)

Despedida

“A gente jamais imaginaria isso. Ele [Zeca] não saía lá de casa. Eles se conheceram quando trabalharam na empresa Tecnoquadros, há dez anos”, lamentou a irmã de Fofo, Vanesca Miranda, 38.

O corpo dele foi sepultado na tarde desta sexta no Cemitério Bosque da Paz, em Nova Brasília. “Ele era muito querido, crescemos juntos”, lembrou o taxista Hebert Santana, 42, durante a cerimônia de despedida.

