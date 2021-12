Homem que atirou em colegas da Caixa é enterrado

Em uma cerimônia reservada no Cemitério Jardim da Saudade, familiares e amigos se despediram nesta quinta-feira, 22, do escriturário Glei Mario de Lemos Leal, 51 anos, funcionário da Caixa que atirou em duas colegas de trabalho e cometeu suicídio dentro da sede administrativa da empresa, na Avenida Paralela.

O atentado ocorreu por volta das 14h de quarta-feira, 21. Um das servidoras alvejadas no ataque, Marinoelia Andrade dos Santos, 51, não resistiu e morreu no início da noite, no HGE. Segundo informações do Sindicato dos Bancários, ela será sepultada neste sábado, 24, em Jaguaquara, sua cidade natal, a 329 km de Salvador.

A segunda vítima, Jucilene Nazaré Araújo, levou um tiro de raspão na cabeça e passa bem após cirurgia no Hospital São Rafael. Ela continua internada.

Na versão de quem presenciou a cena, o alvo dos disparos era Jorge Silva Oliver, com quem o atirador teria discutido minutos antes no setor onde ambos atuavam.

Durante o funeral de Glei Mario, seguranças orientaram os profissionais de imprensa a acompanhar tudo a distância, a pedido dos parentes. Após o velório, realizado na capela D, cerca de 50 pessoas seguiram o cortejo até o ponto onde o corpo do servidor foi enterrado, pontualmente às 17h.

Apoio psicológico

Para o psiquiatra André Gordilho, o apoio emocional a ser dado aos funcionários que se viram diante de episódio tão trágico será imprescindível.

"É uma situação em que, em diferentes graus e por determinado período de tempo, podem resultar num quadro agudo de estresse, sentimentos de medo, tristeza, angústia ou ansiedade. O momento é de escutar essas pessoas e dar o suporte caso a caso", orienta.

