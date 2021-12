Homem que assaltou ônibus na Pituba já tem cinco passagens pela polícia

Anderson Nunes Ponciano, 22 anos, autor do assalto a um ônibus na manhã desta quinta-feira, 15, na orla do bairro da Pituba, em Salvador, já possui cinco passagens na unidade de Grupo Especial de Repressão a Roubos em Coletivos (Gerrc).

Segundo a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), o homem, que já foi preso este ano, anunciou o assalto na avenida Octávio Mangabeira, próximo à Perini. Durante a ação criminosa, um passageiro, que ainda não foi identificado, reagiu.

Feridos

Dentre as vítimas, o motorista do ônibus que fazia a linha Aeroporto x Praça da Sé, baleado de raspão. Além dele, um passageiro, atingido no rosto, e o assaltante preso ficaram feridos.

O motorista e o passageiro foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhados para unidades médicas. Após os primeiros, se constatou que nenhum deles risco de morte, segundo a polícia.

Já Anderson, que tentou fugir, foi socorrido por policiais da 13ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Pituda) e levado em seguida para a unidade do Gerrc.

Boletim de Ocorrência

Os demais passageiros que estavam dentro do coletivo também foram conduzidos ao Gerrc para registrarem a ocorrência sobre o caso.

