Homem que aparece armado em vídeo está preso na Mata Escura

A Polícia Civil prendeu, na sexta-feira, 23, Saulo da Cruz, de 20 anos. O homem, que está no Complexo de Mata Escura, aparece em imagens postadas nas redes sociais carregando armas e dizendo pertencer a uma facção criminosa em Salvador. A informação foi divulgada nesta quarta-feira, 28, após a disseminação do vídeo.

Segundo a Polícia, Saulo foi detido por uma guarnição da Polícia Militar, por volta das 22h, no Bosque das Bromélias, em São Cristóvão e autuado por tráfico. Em seguida, o sujeito foi conduzido à Central de Flagrantes da Polícia Civil, e teve o flagrante convertido para prisão preventiva, durante audiência de custódia.

Com o indivíduo, a polícia apreendeu 33 pinos de cocaína, uma trouxinha e um cigarro de maconha. Ainda segundo a polícia, as imagens divulgadas são antigas, e as gravações aconteceram antes da prisão.

