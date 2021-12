Homem que ameaçou policiais em redes sociais é morto na Boca do Rio

Um suspeito de traficante de drogas, que ameaçou policiais militares por meio das redes sociais na última semana, morreu durante uma troca de tiros neste domingo, 3, na Boca do Rio, em Salvador.

Os policiais realizavam uma patrulha, quando surpreenderam homens armados na rua Clemente Mariani. Os suspeitos reagiram. Durante o confronto, Domingos Ferreira Santos Júnior, 31 anos, conhecido como "Junior Nariga", foi atingido por um dos disparos, morrendo no local.

Domingo fez vídeos e textos indicando que atiraria nos policiais que aparecessem no bairro. Com ele, foram apreendidos um revólver de calibre 38 e munições. As informações foram divulgadas pela Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA) nesta segunda-feira, 4.

Domingos fez ameaças a policiais da Rondesp e do Peto | Foto: Divulgação | SSP-BA

