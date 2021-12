Um agente da Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) resgatou um homem que tentava pular do viaduto Raul Seixas na tarde desta segunda-feira, 11. O incidente ocorreu por volta das 16h30 e foi registrado por uma câmera de videomonitoramento próxima ao local.

As imagens mostram o momento em que o agente Eduardo Figueiredo se aproxima do homem sem que ele perceba, e consegue afastá-lo da mureta do viaduto. "Pedi para o colega parar antes para não assustar e vi o rapaz de frente para duas pessoas. Eu retirei o colete para não ter inteferência do rádio e dei sinal para eles continuarem a conversa. Quando vi que os rapazes não tinham possibilidade de ajudar, dei o abraço. Nunca participei de situações como essa, mas já tinha o curso de brigadista e socorrista em outras empresas. Não aconselho ninguém a fazer o mesmo sem segurança. Eu me senti seguro para agir", explica o agente.

Veja o momento do resgate:

Da Redação* Homem que ameaçava pular de viaduto é resgatado por agente de trânsito

*Colaborou Raul Aguilar

