Homem pula do 2º andar de um hotel após ser baleado no Rio Vermelho

Um homem foi baleado na noite desta terça-feira, 31, e, para não morrer, pulou do 2º andar de um hotel no Rio Vermelho, em Salvador. Segundo a Polícia Militar (PM), a vítima, ainda não identificado, foi socorrida para o Hospital Geral do Estado (HGE), na avenida Vasco da Gama. Não há informações sobre o estado de saúde dele.

De acordo com a polícia, moradores teriam escutado os disparos vindo de dentro do Hotel Millenium, que fica no Largo de Santana. Militares da 12ª Companhia Independente da Polícia Militar (12ª CIPM/Ondina/Rio Vermelho), encontraram o autor dos disparos na cozinha do estabelecimento, escondido atrás de um freezer.

O suspeito tentou disparar contra a guarnição, mas a pistola calibre 380 falhou e ele foi preso. O atirador, a arma, três celulares apreendidos e uma quantia de crack foram encaminhados à Central de Flagrantes, na avenida ACM.

Informações preliminares dão conta de que a vítima da tentativa de homicídio teria sido atraída para o hotel pela namorada do atirador e que o caso tem relação com o tráfico de drogas da região. O caso deverá ser investigado pela delegacia do bairro.

