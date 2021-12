Homem procurado por cometer homicídio se entrega à polícia

Ramiro Nascimento Lopes, 24 anos, o Oito de Copas do Baralho do Crime da Secretaria da Segurança Pública (SSP), foi preso, nesta terça-feira, 10. Ele estava com um mandado de prisão em aberto por homicídio e compareceu à 6ª Delegacia Territorial (DT), de Brotas, acompanhado de seu advogado.

De acordo com a Polícia Civil (PC), Ramiro era investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), pelo assassinato de Juraci Edvan Gomes Fonseca, cometido em 28 de junho de 2015, em Canabrava. Ele também tem passagem pela polícia por agressão à companheira.

A titular em exercício na 6ª DT/Brotas, delegada Jacqueline Gordilho, informou que Ramiro decidiu se apresentar na unidade ao saber que era procurado pela polícia. Suspeito de envolvimento com traficantes que atuam em Brotas e de participação em outros homicídios, ele foi encaminhado ao DHPP para ser interrogado.

