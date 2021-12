Homem procura mulher "sangue bom" em anúncio

Os sites de relacionamentos são cada vez mais utilizados por quem deseja encontrar um novo amor. Basta um simples cadastro e o internauta tem a oportunidade de conhecer outras pessoas, conversar e, quem sabe, marcar um encontro real. Na contramão desta tendência, um anúncio popular chama a atenção em locais de grande circulação em Salvador. Com a inscrição "Quero uma mulher sangue bom", a divulgação pintada à mão ganha muros e postes da Barra, Cabula, Ondina, Rótula do Abacaxi e Vasco da Gama. No anúncio, são divulgados os números de telefone para as pretendentes.

A maioria das pessoas que viu os anúncios na manhã desta quarta-feira, 19, em Ondina, não acredita que eles alcancem o resultado esperado. "Minha primeira impressão é que o homem que fez isso não tem ilusões amorosas e está batalhando apenas por uma convivência saudável. A mulher que ligar também vai estar bem distante do ideal de romantismo", reflete a dançarina Clara Trigo. Já o marceneiro Edílson Santos duvida da seriedade da proposta. "Acho que é uma brincadeira. Ele deve estar zoando alguém", acredita. Para a médica Silvana Dall'Igna, esta não é a melhor forma de conquistar uma parceira. "Tanto ele quanto a mulher que aceitar esta situação correm riscos", alerta.

No entanto, o autor do anúncio, o carreteiro caçambeiro Anderson Silva, 32 anos, garante que a estratégia funciona bem e tem contribuído para a sua vida amorosa e profissional. Inicialmente, a ideia era divulgar ainda mais os serviços de carreto, faxina e retirada de entulho. Mas, somente no primeiro dia da mudança no foco da propaganda, Anderson recebeu 34 ligações - todas de candidatas a "sangue bom". "Algumas mulheres ligaram de brincadeira, mas outras falaram sério e marcaram um encontro comigo. A partir daí, eu achei a 'manha' para conseguir mulher", explica o experiente Anderson, que já foi casado durante seis anos e aproveitou o sucesso da empreitada para esquecer o antigo amor.

Além de suas preferências por uma mulher "legal, interessante e que cuide do homem", Anderson destacou no painel dois aspectos importantes da sua vida: tem carro e casa. "Isso atrai as mulheres. Quem vai querer um homem duro? Eu mesmo não quero mulher dura", enfatiza. Morador do Cabula, ele acrescenta que tem um sítio no município de Coração de Maria, a 112 km de Salvador, onde gosta de andar a cavalo e ouvir músicas românticas.

Anderson não gosta de aparecer em fotos mas, para as mulheres que estão dispostas a conhecê-lo pessoalmente, ele garante: "Não sou margarina, mas sou uma delícia".

