O suposto proprietário do casarão que desabou na noite da última segunda-feira, 24, deixando três mortos e dois feridos, na Ladeira da Soledade, em Salvador, compareceu na manhã desta quarta, 26, na 2ª Delegacia Territorial (DT/Lapinha) para prestar depoimento sobre o acidente. A identidade dele não foi revelada.

De acordo com o delegado titular Luis Costa Ferreira, o suposto proprietário, que foi acompanhado por um advogado, nega ser dono do imóvel. "No depoimento, ele disse que em uma outra época, tentou intermediar a venda do imóvel para uma pessoa, que nesse caso é apontado por ele como dono do casarão. Investigaremos com muita cautela tudo o que foi declarado durante o depoimento", disse Ferreira.

Ao ser questionado sobre o motivo de ter abandonado o local no momento do acidente, ele informou que fugiu porque foi ameaçado pelos moradores vizinhos ao casarão.

Durante o desabamento três pessoas da mesma família morreram (Foto leitor)

Segundo o delegado, sem o resultado do laudo do Departamento de Polícia Técnica (DTP), que tem um prazo de 30 dias para ser concluído, não é possível apontar a causa do acidente mas, ressaltou Ferreira, que todas as informações serão investigadas.

O delegado explicou o próximo passo depois da divulgação do laudo técnico. "Após a liberação do laudo do DPT e análise de todas as informações e documentos que foram levantados, estes serão encaminhados ao juiz", disse.

Silvânia Nascimento* Homem nega propriedade de casarão que desabou na Soledade

*Estagiária sob supervisão da editora-coordenadora Iloma Salles

