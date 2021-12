Homem não devolve carro alugado e é preso dois anos depois

Um homem de 58 anos que tinha alugado um Fiat/Siena em 2015, e depois sumiu com o veículo, foi preso pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), no km 621 da BR-324, em Salvador.

Segundo informações divulgadas na manhã desta quinta-feira, 17, o homem alegou aos policiais que tinha feito um acordo com o dono do carro, mas que atrasou algumas mensalidades e não devolveu o veículo por que o usava para ir trabalhar.

O suspeito, ainda na abordagem policial que aconteceu por volta das 10h da manhã desta quarta-feira, 16, chegou a entregar um Boletim de Ocorrência (BO) aos policiais. O documento relatava que os documentos dele de RG, Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e o Certificado e Licenciamento de Veículos (CRLV) tinham sidos roubados.

Porém, os policiais federais encontraram a CRVL e o RG na posse dele. Logo em seguida, descobriram que o homem, que não teve o nome divulgado, nunca possuiu uma carteira de habilitação. De acordo com a PRF, o boletim servia para enganar os policiais nas fiscalizações de trânsito, uma vez que ele apresentava a falta dos documentos.

O condutor e o veículo foram levados para a Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos (DRFV), na Baixa do Fiscal, onde responderá pelos crimes de apropriação indébita (consiste no tomar posse qualquer coisa alheia móvel, sem o consentimento do dono legítimo) e falsidade ideológica.

