Homem morto no acidente de Jaguaribe é identificado

O homem morto no acidente envolvendo um veículo Pálio, no bairro de Jaguaripe, na noite deste domingo, 14, foi identificado como Douglas Santana do Nascimento. Os outros três feridos foram encaminhados para o Hospital Geral do Estado (HGE) para receber cuidados médicos.

De acordo com as informações da assessoria de comunicação do HGE, Cleidson Santos de Oliveira, de 29 anos, junto com a outra vítima, de nome não revelado, estão bem e já receberam alta.

Já o adolescente de 12 anos, de nome não revelado, permanece internado na pediatria recebendo cuidados médicos.

Relembre o caso

O motorista trafegava na avenida Otávio Mangabeira, próximo ao Hiperideal, quando perdeu o controle do veículo, subiu no passeio e atropelou as pessoas até bater no muro. No acidente, quatro pessoas ficaram feridas.

