Homem morto em Ondina já tinha sido baleado por ex-vizinho

Um homem foi assassinado nesta quinta-feira, 1º, em um prédio de luxo do bairro de Ondina. De acordo com a 7ª Delegacia, no Rio Vermelho, Sérgio Ricardo Santos Magalhães foi vítima de uma tentativa de homicídio há pouco mais de um ano. Ele foi baleado por um ex-vizinho no tórax quando transitava na Avenida Garibaldi no dia 28 de maio de 2012.

Na ocasião, o autor dos disparos foi identificado, mas a polícia não quis informar o nome. A delegada Jorvane Andrade dos Santos solicitou a prisão preventiva do acusado em 29 de novembro de 2012, mas, de acordo com policiais da 7ª Delegacia, a justiça negou.

Não há informações se os dois crimes têm relação. Desta vez, Sérgio Ricardo foi baleado dentro do edifício Maison Polonaise, na região conhecida como Morro do Gato, onde morava. Ele foi levado para o Hospital Jorge Valente, na Garibaldi, mas não resistiu e morreu.

As primeiras informações são de que dois homens invadiram a garagem do prédio e executaram Sérgio Ricardo, que era proprietário de uma loja de roupas. Um morador, que não quis se identificar, disse que faltou energia no momento do crime, o que teria deixado o portão da garagem aberto. O caso será investigado pela Delegacia de Homicídio e Proteção a Pessoa (DHPP).

adblock ativo