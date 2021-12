Homem morto em explosão será sepultado nesta segunda

O funcionário do edifício Baneb/ Bradesco, que faleceu na manhã de domingo, 20, após passar cinco dias internado com complicações causadas por uma explosão na subestação da Coelba, será sepultado nesta segunda-feira, 21, na cidade de Retirolândia (a 252 km de Salvador). A subestação da Coelba fica no bairro do Comércio, em Salvador.

Reginaldo Borges Maciel, 49 anos estava internado no Hospital Geral do Estado (HGE), desde a última terça, 15, e chegou a passar por cirurgia para tratamento das queimaduras. O profissional, entretanto, não resistiu à gravidade dos ferimentos e faleceu por volta das 6h40 deste domingo.

Reginaldo trabalhava com dois funcionários da Coelba em uma subestação localizada no Edifício Baneb, quando a explosão em dos equipamentos acabou ferindo os profissionais. Os técnicos da Coelba tiveram ferimentos leves e foram levados para o Hospital da Sagrada Família. Reginaldo Maciel teve queimaduras em quase todo corpo.

