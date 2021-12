Homem morre esfaqueado em casa e mulher é suspeita

Um homem foi encontrado morto dentro de casa no bairro da Federação, em Salvador, no final da noite desta quinta-feira, 27. Valdemir Santos Lima, de 42 anos, foi esfaqueado no coração.

De acordo com a Superintendência de Telecomunicações (Stelecom), a mulher de Valdemir é apontada como suspeita de ter cometido o crime. Ela fugiu após o homicídio.

O crime aconteceu por volta das 23 horas na Travessa Pedro Gama.

adblock ativo