Homem morre em incêndio em casa no Cabula

Um homem morreu em um incêndio na madrugada desta quinta-feira, 17, no Cabula, em Salvador. De acordo com as testemunhas, a vítima não conseguiu sair da residência e chegou a gritar pedindo socorro.

Vizinhos tentaram ajudar o homem, mas não conseguiram apagar o incêndio a tempo.

Segundo as testemunhas, a vítima costumava guardar objetos achados no lixo na entrada da casa, o que dificultou o acesso ao imóvel.

Ainda não há informações do que provocou as chamas. Uma cadelinha, que morava com o homem, sobreviveu ao incêndio.

