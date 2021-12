Homem morre em confronto e 1,5 kg de maconha é apreendido na Federação

Um homem morreu na tarde deste domingo, 19, após confronto com a polícia, na Federação. Com ele foram encontradas arma, drogas e munições.

Segundo informações da Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), o Centro Integrado de Comunicações (Cicom) acionou os policiais da Rondesp Atlântico com a denúncia de que cinco homens armados estavam na localidade Alto do Sobradinho. Houve confronto entre os militares e os suspeitos, deixando um ferido. Ele foi socorrido ao Hospital Geral do Estado (HGE), mas não resistiu aos ferimentos. Os comparsas conseguiram fugir.

Com o suspeito foram apreendidos uma pistola, carregador, munições, 1,5 kg de maconha, 99 pedras de crack, 10 pinos de cocaína e R$ 30. No confronto um agente foi atingido, porém o colete não permitiu a passagem do projétil.

