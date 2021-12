Homem morre em confronto com a polícia no Engenho Velho de Brotas

Um homem, identificado como Julio da Cruz Silva, morreu na manhã desta quinta-feira, 28, após entrar em confronto com a Polícia Militar (PM-BA) na região do Engenho Velho de Brotas, em Salvador. Ele era suspeito de traficar drogas na região.

De acordo com Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA), após as equipes de policiamento chegarem ao local, na Travessa 25 de Dezembro, o suspeito teria invadido uma casa na tentativa de fuga e, quando os PMs conseguiram entrar na residência, foram recebidos a tiros. As guarnições revidaram, Júlio acabou ferido e não resistiu.

Na ação, foram apreendidos uma pistola calibre 40, um carregador para armamento, 114 pedras de crack, 74 porções de maconha, 58 pinos de cocaína, duas granadas, munições e R$ 324.

