Homem morre em confronto com a polícia no Engenho Velho da Federação

Um homem morreu nesta segunda-feira, 29, em confronto com a Polícia Militar (PM-BA), no bairro do Engenho Velho da Federação, em Salvador. Ele era suspeito de compor um grupo que traficava drogas na localidade.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA), as equipes faziam ronda na localidade, quando abordaram a quadrilha na Rua 11 de Agosto. Ao perceberem a aproximação, os suspeitos reagiram e trocaram tiros com a polícia. Na ação, um deles terminou atingido e foi encaminhado ao Hospital Geral do Estado (HGE), mas não resistiu. O restante do grupo conseguiu fugiu.

Na ação, a polícia apreendeu um revólver calibre 38, munições, um tablete de maconha pesando cerca de 1 kg, cinco pinos de cocaína, um capuz e uma mochila.

