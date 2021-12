Homem morre em confronto com a polícia em São Cristóvão

Um homem foi morto após confronto com polícia na noite deste domingo, 27, no bairro de São Cristóvão. Com ele a polícia apreendeu drogas e um revólver.

De acordo com a Secretária de Segurança Pública (SSP-BA), guarnições estavam realizando rondas quando avistaram um homem armado na região conhecida como Lessa Ribeiro. Quando os policiais se aproximaram ele atirou contra a guarnição, no revide, ele foi atingido, e socorrido para o Hospital Menandro de Faria, mas não resistiu.

Com ele foram apreendidos um revólver calibre 38, 30 pinos de cocaína, 28 pedras de crack, 28 trouxas de maconha e R$ 59,25.

"Nossa atuação é, principalmente, para buscar cada vez mais a redução dos Crimes Violentos Letais e Intencionais (CVLIs) nessa região", pontuou o comandante da Rondesp Atlântico, major Edmundo Assemany.

