Homem morre em confronto com a PM após roubo no Cabula

Um homem morreu durante troca de tiros com policiais militares no Cabula neste domingo, 23. Conforme a PM, por volta das 12 horas, policiais da 23ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM), de Tancredo Neves, foram acionados pela população com a informação de que estava ocorrendo um assalto em um canteiro de obras ao lado do Condomínio Máximo, na rua Silveira Martins.

Policiais flagraram vários homens armados carregando material da obra para um caminhão. Inicialmente, a Superintendência de Telecomunicações das Polícias Civil e Militar (Stelecom) chegou a divulgar que eles assaltaram o posto de gasolina, que fica na região, mas a informação foi negada em seguida.

Ao perceber a chegada da PM, os criminosos invadiram o condomínio Máximos e foram perseguidos pelos PMs. Houve troca de tiros e um suspeito foi baleado. Ele foi levado para o Hospital Geral Roberto Santos (HGRS), no Cabula, mas não resistiu.

O operário Caio Lima, que trabalhava na obra, ficou ferido. Policiais libertaram mais de 20 pessoas que eram mantidas como reféns e estavam presas no interior da obra. Uma pistola foi apreendida.

