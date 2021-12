Homem morre em ataque que deixou criança e adolescente baleados no Subúrbio

Um homem, identificado como Alexsandro Santos da Silva, 28 anos, foi morto a tiros na tarde desta quarta-feira, 30, na rua Vila Pesca, no bairro do Alto da Terezinha, no Subúrbio de Salvador. Uma criança e um adolescente também foram baleados.

De acordo com a Polícia Militar, uma equipe da 18ª CIPM fazia ronda nas imediações do bairro, quando foi acionada pelo Centro de Informação Integrada (Cicom) para atender uma ocorrência nas imediações de uma chácara em construção. No local, os militares constataram que um homem e dois adolescentes foram atingidos por disparos de arma de fogo.

Após constatar o fato, a guarnição da PM verificou que o homem não apresentava sinais vitais. Os policiais isolaram a área e acionaram o Departamento de Polícia Técnica (DPT) para perícia e remoção do corpo.

Identificados apenas pelas iniciais, os jovens L. da S.S. e S.F. da C.R., de 14 e 11 anos, respectivamente, foram encaminhados ao Hospital do Subúrbio. Não há informações sobre o estado de saúde das vítimas.

As circunstâncias que provocaram os disparos são desconhecidas. A autoria e a motivação serão investigadas pela Polícia Civil.

